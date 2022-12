Cameratoezicht bijna 2 miljoen duurder

Het project om camera’s langs de wegen te plaatsen kon beter. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport. Zo is vooraf geen budget voor het project geregeld. Bovendien is het daarna beschikbaar gestelde budget met bijna 2 miljoen overschreden, terwijl het project nog niet is afgerond. Van fase 1 is alleen een deel opgeleverd. Vanwege geldgebrek is het project in fase 2 blijven steken. Van de 580 camera’s zijn er slechts 474 gekocht. Daarvan zijn 187 operationeel. Ook ontbreekt duidelijke wetgeving. Om het project af te kunnen ronden is er meer geld nodig.