Camelia-Römer tevreden met AVB-varkenshouderij

Minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft een bezoek gebracht een varkensboerderij van de Uitvoeringsorganisatie Agrarisch en Visserij Beheer (AVB) in Klein Kwartier. De minister is nog steeds tevreden met de kwaliteit van de varkens van de AVB, ook zou er genoeg rekening worden gehouden met het dierenwelzijn. De AVB heeft een speciale wagen geïmporteerd, zodat de varkens niet meer in een open vrachtwagen vervoerd hoeven worden. Volgens Camelia-Römer zijn er veel van dit soort positieve ontwikkelingen geweest bij de AVB.