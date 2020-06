‘Screeningswet moet besproken worden’

De regels rond nevenfuncties moeten aangepast worden in de screeningswet. Dat is de mening van parlementariër Stephen Walroud. Volgens Walroud gaat dit slechts over het verduidelijken van aspecten in de wet. Zo zou het momenteel niet mogelijk zijn om minister te zijn als je ook voorzitter bent van een voetbalclub of een goed doel. Volgens Walroud gaat is dit probleem ook al aangekaart door onder meet het Openbaar Ministerie en moet hier nu, na 8 j jaar, echt over gesproken worden.

Dat het bespreken en eventueel aanpassen van de wet iets te maken zou hebben met de ophef rond gezondheidsminister Suzy Camelia-Romer noemt Walroud onzin. “De screeningswet is doorgeslagen en dit moet al veel langer besproken worden. We hebben dit al veel eerder aangekaard.”