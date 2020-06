“Saharazand boven Curaçao houdt nog drie dagen aan”

Olav Geijs van het Curaçao Weather Center(CWC) zegt dat de Saharazandwolk die momenteel boven Curaçao hangt nog wel drie dagen kan blijven hangen. Geijs: “De zuurstofkwaliteit is erg slecht, benauwdheid of problemen met ademhalen kunnen gevolgen daarvan zijn, zeker als je een fysieke inspanning levert in de buitenlucht.” Vannacht steeg het zogeheten luchtvervuilingsniveau zelfs tot 172, het hoogste cijfer dat Geijs ooit heeft meegemaakt in de regio. “Het heerst nu over het hele Caribische gebied, maar de golf trekt ook verder naar Mexico en Zuid-Amerika. Op Curaçao zal het de komende tijd gaan afnemen in schaal, van de rode naar de oranje schaal. Donderdag of vrijdag zullen we pas weer terugkeren naar de gele schaal.” Het CWC laat weten dat dit de heftigste situatie met Saharazand is sinds vijftig jaar. Maar er is ook nog een positieve kanttekening volgens Geijs: “Het zand zorgt wel voor een ongustige situatie voor orkaanvorming.”

Fysieke effecten Saharazand

Het advies om binnen te blijven geldt vooral voor mensen met ademhalingsproblemen, maar ook andere mensen kunnen hier gevolgen van ondervinden. Dat vertelt longarts Folkert Brijker vandaag op ParadiseFM. “Het zijn hele fijne stofdeeltjes en bij inademing geven die toch wat irritatie aan de luchtwegen, daar kun je klachten van ervaren.” Mensen die last hebben van astma moeten vooral rekening houden met het goed gebruiken van de pufjes. Ook gezonde mensen kunnen zware fysieke inspanningen in de buitenlucht beter mijden zegt Brijker. En kan een mondkapje misschien uitkomst bieden? “Nou dat scheelt wel, als je die hebt dan kun je die gebruiken.”

