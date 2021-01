Capaciteit charterboten versoepeld

Het limiet van maximaal 25 personen op charterboten komt te vervallen. Dat laat de overheid vandaag weten. Charterboten mogen nog steeds niet meer dan 50 procent van hun capaciteit gebruiken, maar als dit meer dan 25 personen is dan is dit weer toegestaan. Afgelopen zaterdag, vlak voor Fuikdag, werd de extra maatregel toegevoegd. Vandaag werd bekend dat deze nu is komen te vervallen. Voor de rest mogen er op dit moment op privéboten maximaal vier personen aan boord zijn of één huishouden. Ook mogen er maar twee boten naast elkaar aanmeren en is samenscholing op een pier, vlot of floatie nog steeds verboden .