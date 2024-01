Carmabi wil meer maatregelen om ecosystemen te beschermen

Natuurorganisatie Carmabi heeft deze week vijfentwintig beleidsbepalers ontvangen van de werkgroep Klimaatagenda Koninkrijk. De werkgroep is op Curaçao om met concrete oplossingen te komen voor de klimaatagenda. Tijdens de gesprekken met de werkgroep heeft Carmabi aangeven dat er meer moet worden gedaan om het koraal te beschermen, maar ook mangroven, zeegrassen en papegaaivissen.

De deelnemers aan dit vier landen overleg (Curaçao, Sint Maarten, Aruba en Nederland, inclusief Bonaire, St. Eustatius en Saba) hebben een bezoek gebracht aan het Curaçao Rif Mangrovepark in Otrobanda en het Science Center van Carmabi bij Piscadera. De rangers van het Mangrovepark en wetenschappers hebben een rondleiding gegeven en gesproken over de huidige impact van klimaatverandering in Curacao en welke acties dienen te worden ondernomen voor het behoud van belangrijke Curaçaose ecosystemen zoals mangroves, zeegrassen en koraalriffen.