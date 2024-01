CPA: Curaçao moet streven naar 1.5 miljoen cruisepassagiers per jaar

Curaçao moet streven naar 1.5 miljoen cruisepassagiers per jaar. Dat heeft de chief commercial officer van Curaçao Ports Authority (CPA) tegen het Antilliaanse Dagblad gezegd. Dat betekent dat de cijfers van het cruisetoerisme volgens hem uiteindelijk moeten verdubbelen. In 2023 kwamen zo’n 710.000 toeristen met passagiersschepen op het eiland aan, 175.000 meer dan in 2022.

CPA verwacht voor 2024 verdere groei. Er wordt voor dit jaar rekening gehouden met driehonderd cruiseschepen die een bezetting van 90 procent hebben. 800.000 passagiers zouden daardoor het eiland bezoeken, wat een toename van 13 procent is ten opzichte van 2023. De komende jaren moet er elke keer zo’n groei te zien zijn, aldus Raul Manotas van CPA.