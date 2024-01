Carnavalsseizoen geopend

Het carnavalsseizoen is afgelopen weekend officieel geopend. Een groot feest in het Festival Center in Brievengat met lokale bands als Era en Icons en uit Guadeloupe Kassav’ trapte het carnaval af. Tot aan de afscheidsparade op dinsdag 13 februari vinden tal van evenementen plaats. Zaterdag aanstaande is het Jeugdtumbafestival al. En zondag aanstaande is met veel bombarie de inschrijving van het Tumbafestival voor volwassenen. Ook op Aruba opende het carnaval dit weekend, met de traditionele populaire Fakkel optocht.

