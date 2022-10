Celstraf voor schutters Emporio

De rechter heeft de verdachte van de schietpartij op het parkeerterrein van Emporio veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. De 22-jarige verdachte krijgt de straf vanwege poging tot moord. Zijn handlanger kreeg een celstraf van 24 maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Een ruzie die eerder dit jaar in de discotheek begon, leidde tot de schietpartij. De daders hadden het gemunt op vier mannen. Een slachtoffer werd in zijn achterste geraakt. Het duo is ook veroordeeld voor wapenbezit.

