Centrale Bank: Krimp van meer dan 20 %

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten gaat uit van een reële economische krimp van ruim twintig procent voor Curaçao voor het jaar 2020. Sint Maarten kent volgens bankdirecteur Robert Doornbosch een dramatische terugval van 26,8%. In beide landen steeg in 2020 de inflatie en nam zodoende de koopkracht af. De vooruitzichten voor 2021 zijn omgeven door grote onzekerheden en neerwaartse risico’s. Dat schrijft Doornbosch in een gisteren verschenen publicatie van de bank over economische ontwikkelingen in 2020 en vooruitzichten voor 2021.

Volgens Doornbosch is onder de huidige omstandigheden een beleidsprogramma voor beide landen dringend nodig om economisch herstel te stimuleren. Dat moet plaats vinden naast structurele hervormingen die volgens de bankpresident nodig zijn om een aantrekkelijk en concurrerend investeringsklimaat, een efficiënt en doeltreffend overheidsapparaat en houdbare zorg- en sociale-verzekeringsstelsels te bewerkstelligen.