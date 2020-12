Zero tolerance beleid tijdens jaarwisseling

Het Openbaar Ministerie heeft gisteren aangekondigd dat rond de jaarwisseling de politie en het OM zelf een ‘zero tolerance’ beleid hebben. Op die manier denkt men de coronamaatregelen het beste te kunnen controleren. Het instellen van een zero tolerantie beleid is mogelijk geworden door het aannemen van een noodwet begin deze maand. Dankzij de wet werd het ook mogelijk om boetes uit te delen aan mensen en bedrijven die zich niet houden aan de coronamaatregelen. In totaal zijn er nu al 158 boetes uitgedeeld voor bedragen tussen de 500 en 5000 gulden.

Het OM maakt duidelijk dat iedereen rond oud en nieuw een boete riskeert als hij of zij zich niet houdt aan de coronregels, zoals de avondklok en het verbod op het drinken van alcohol in het openbaar.