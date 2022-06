Champagneregen bij examenuitslag

De meeste eindexamenleerlingen kregen gisteren te horen of ze zijn geslaagd. Het gaat om bijna 2.000 scholieren van 22 vsbo, havo en vwo-scholen. Zoals ieder jaar gingen de flessen champagne open. De komende dagen kunnen weggebruikers spotten of een eindexamenkandidaat geslaagd is. Trotse ouders melden dit op hun achterruit. Vaak passeren verschillende spelfouten de revue: van geslagen tot geslacht. Leerlingen die gisteren te horen kregen dat ze een herkansing moeten doen, horen 1 juli of ze geslaagd zijn.

