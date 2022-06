Curaçao hard onderuit tegen Canada

Curaçao won eerder deze week nog knap van Honduras in de CONCACAF Nations League. Afgelopen nacht werd de ploeg van bondscoach Art Langeler door Canada met beide benen op de grond gezet. Curaçao verloor met 4-0. Daarmee sloot Canada een roerige week op goede wijze af. Bij rust was het al 2-0 door een rake strafschop van Bayern München-verdediger Alphonso Davies en een treffer van Steven Vitoria. Na rust was Davies opnieuw trefzeker en bepaalde Lucas Cavallini de eindstand in Vancouver op 4-0. Vanwege een spelersstaking werd eerder deze week de wedstrijd tegen Panama nog afgelast. De spelers uit Canada, die ook al enkele dagen weigerden te trainen, eisten hogere beloningen. Het geschil is nog niet opgelost, maar de spelers hervatten na een gesprek met de bond de training.