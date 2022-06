Sargassummest slecht voor de gezondheid

Groenten die geteeld zijn in met sargassum verrijkte grond bevatten hogere gehaltes zware metalen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Mexicaanse Wereldnatuurfonds en de Bonairiaanse milieu-en natuurstichting STINAPA. De aangetroffen metalen arseen en cadmium kunnen giftig zijn voor mens en dier. Volgens de onderzoekers kan sargassum beter niet worden gebruikt als aanvulling op veevoer, noch als meststof voor etenswaren. Eerst moet er nader onderzoek gedaan worden. Sargassum is drijvend bruinwier. Sinds 2011 zijn er in het Caribische gebied verschillende gevallen van sargassumvervuiling geweest. Deze hebben verschillende problemen veroorzaakt. Het overschot aan Sargassum vormt een bedreiging voor de toch al kwetsbare koraalriffen, mangroves en zeegrasvelden. Het volledige rapport is te vinden via https://edepot.wur.nl/543797

