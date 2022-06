Chartervluchten vanuit Ecuador naar Curaçao

Twee luchtvaartmaatschappijen uit Ecuador vliegen in de zomermaanden naar Curaçao. Het gaat om Aeroregional en Equair. Beiden landen twee keer per week op luchthaven Hato. Aeroregional vanuit Guayaquil en Equair vanuit hoofdstad Quito. Hierdoor komt het aantal wekelijkse vluchten uit Ecuador uit op vier. Dit bevestigt het Curaçaose toeristenbureau CTB. De luchtvaartmaatschappijen starten in juli met de eerste vluchten. Tot september zullen ze toeristen vanuit het Zuid-Amerikaanse land naar Curaçao brengen.

