Cipiers op Bonaire op non-actief

Twee gevangenbewaarders op Bonaire zijn op non-actief. Zij mogen vanwege een onderzoek naar illegale mobiele telefoons niet op het werk verschijnen. Begin deze maand werden er zo’n vijftien illegale telefoons in de cellen gevonden. Het onderzoek moet duidelijk maken hoe deze de gevangenis in zijn gesmokkeld. Het vermoeden is dat enkele cipiers daarin een rol hadden. Dat zou blijken uit de in beslag genomen telefoons. Beide geschorste gevangenbewaarders zijn van Curaçaose afkomst.