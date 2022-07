Clean Air Everywhere voor belangrijkste eis in gelijk gesteld

De stichting Clean Air Everywhere heeft z’n kort geding tegen de overheid voor het belangrijkste deel gewonnen. De stichting en een groep omwonenden, zijn bang dat de overheid met z’n huidige regels onvoldoende tegen vervuilende uitstoot van de Isla zal optreden als er een nieuwe huurder komt. Daar ging de rechter in mee: de ministeriële beschikking uit 2020 biedt onvoldoende zekerheid dat de normen van de Wereld Gezondheids Organisatie worden gehandhaafd. De overheid mag van de rechter geen overschrijding van de WHO normen toestaan. De andere vorderingen van de eisers, waaronder de roep om wettelijke normen voor broeikasgassen, werden afgewezen.