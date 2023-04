CMC keurt actie zorgvakbond af

De directie van het CMC-ziekenhuis keurt de actie van zorgvakbond CBV en een deel van het OK-personeel af. Deze week ging een klein groepje onder werktijd naar Fort Amsterdam omdat ze niet blij zijn met de reorganisatie van de OK. Als gevolg van deze actie gingen verschillende operaties niet door. De ziekenhuisleiding beticht de vakbond van het hebben van een politieke agenda. Dit is volgens de directie niet in het belang van de patiëntveiligheid of de Curaçaose gemeenschap.