Ontploffing in vuilnistruck door gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval kan niet in de kliko. Maar die kennis heeft niet iedereen bereikt. Laatst ontplofte een gasfles voor een airco in een vuilniswagen. Daarmee werd de veiligheid van de vuilnismannen in gevaar gebracht. Selikor roept daarom op om klein chemisch afval niet in kliko’s weg te gooien. De groene afvalcontainers zijn slechts voor onschadelijk huisafval en dat van bedrijven. Wie klein chemisch afval heeft kan het beste Selikor benaderen voor tips.