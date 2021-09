CMC moet afgewezen sollicitant 327 duizend gulden betalen

Het CMC moet van de rechter zeker 327 duizend gulden vergoeden aan een vrouw wegens het plotseling beëindigen van haar sollicitatieprocedure. De toenmalige minister van Gezondheid Suzy Camelia-Römer zou moeite hebben gehad met haar sollicitatie die al in een ver stadium zat. De minister zei destijds dat er geen politiek draagvlak was voor de vrouw. Haar Nederlandse afkomst zou gevoelig liggen, zeiden bestuursleden later over de afwijzing. Volgens de rechter was er geen reden om in dat stadium de sollicitatie te stoppen. Er was voldoende aangetoond dat het CMC tot op dat moment de intentie had met haar samen te werken. De vrouw had haar baan bij een andere werkgever ondertussen na 29 jaar opgezegd om bij het CMC aan de slag te gaan.

