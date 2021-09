“CMC gaat electieve zorg tijdelijk staken”

Het lijkt er sterk op dat het CMC de electieve zorg aan SVB-patiënten op korte termijn tijdelijk gaat staken vanwege haar financiële situatie. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. Aanleiding voor die conclusie is een persconferentie die vandaag om 10 uur wordt gegeven. Dan wordt er verder ingegaan op de laatste ontwikkelingen rond de electieve zorg van SVB-patiënten. Zo’n 85% van de patiënten die in het CMC worden behandeld zijn bij de SVB verzekerd. Bij het staken van electieve zorg kunnen zij niet in het CMC terecht voor ingrepen die niet van spoedeisende aard zijn.