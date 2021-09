Weer iemand overleden aan gevolgen Covid-19

Er is weer iemand thuis overleden aan de gevolgen van Covid-19. Zo blijkt uit de coronacijfers van dinsdag. Het aantal doden door Covid op Curaçao is daarmee op 162 komen te staan. Er zijn 45 nieuwe lokale besmettingen geregistreerd en 39 mensen mogen weer uit isolatie. Van de 26 Covid-patiënten in het CMC liggen er 14 op de intensive care. Momenteel zijn er 430 actieve gevallen op het eiland bekend.