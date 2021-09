Johnny Kleinmoedig, de notaris die twee weken geleden in opdracht van het gerecht is vastgezet, is weer vrij. Het Hof besloot dat vluchtgevaar geen argument vormde voor de gevangenneming zoals in eerste aanleg was besloten. Johnny Kleinmoedig werd op 10 september in eerste aanleg schuldig bevonden aan het uitgeven van geld van derden. Daarbij was een bedrag gemoeid van ongeveer 1,4 miljoen gulden.