CMC overspoeld door spoedgevallen

Het CMC kan de druk op de spoedeisende hulp niet aan. In de afgelopen week bezochten 592 patiënten de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Daarvan werd 16,3 procent opgenomen in het ziekenhuis. Deze situatie legt volgens het CMC een enorme druk op de logistieke processen. Ziekenhuisbedden zijn sneller bezet dan verwacht. Dat kan leiden tot langere wachttijden voor geplande ziekenhuisopnames. De toename wordt veroorzaakt door het aantal verkeersongevallen, maar ook het aantal patiënten dat zich met hartproblemen meldt is gestegen. Vaak is de trip naar de spoedeisende hulp overbodig. In veel gevallen kon de huisarts het ook afhandelen. Het gaat dan vooral om gevallen als diarree, koorts of griep en kinderen met astma. Het CMC vraagt iedereen dan ook om contact op te nemen met de huisarts als de ziekte geen spoedgeval is.