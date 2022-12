MCB Prijs 2022 voor Sandals

Sandals Royal Resort is dit jaar de ontvanger van de MCB Prijs. Het luxueuze all-inclusive hotel kreeg de prestigieuze award voor zijn bijdrage aan het toerisme en welzijn van Curaçao. Volgens MCB is de slogan ‘Where amazing comes together’ geen holle frase. De Jamaicaanse keten zet zich in om het eiland op de kaart te zetten. Ook ondersteunt het hotel talloze sociale projecten. Elk jaar zet MCB in december een organisatie in het zonnetje die met kop en schouders bovenuit stak. Dit jaar werd alweer de 26e MCB prijs uitgereikt.