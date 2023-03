CMC trekt aan de bel

Het water staat het CMC aan de lippen. Om de zorg te kunnen garanderen heeft het ziekenhuis extra financiering nodig. Anders dreigt het ziekenhuis te stoppen met electieve zorg. Dat betekent dat vanaf donderdag patiënten slechts voor spoedzorg terecht kunnen in het CMC. Dat schrijft de ziekenhuisleiding in een brief aan de regering. Volgens het CMC heeft de regering zich niet gehouden aan de afspraken die in oktober zijn gemaakt. In het akkoord ‘Sanering CMC-entiteiten’ staan 14 actiepunten om de financiële problemen van het ziekenhuis op te lossen. Het kabinet-Pisas heeft nagenoeg geen enkele van deze punten uitgevoerd.