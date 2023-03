Mercelina bedreigd na uitspraken homohuwelijk

PNP-Statenlid Gwendell Mercelina is bedreigd nadat hij vorige week uitspraken heeft gedaan over het homohuwelijk. Dat meldt de Amigoe. In een interview met een Arubaans medium stelde de parlementariër dat iedereen het recht heeft om zijn of haar eigen leven te leiden. Dit is niet de eerste keer dat de volksvertegenwoordiger is bedreigd. De laatste keer was tijdens de politieke impasse binnen de coalitie. De MFK was niet blij met de kritische opstelling van Mercelina en PNP-fractieleider in de Staten.