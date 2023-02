Coalitiepartijen kondigen mediastilte aan

De coalitiepartijen MFK en PNP hebben een mediastilte aangekondigd totdat zij het conflict tussen beide partijen hebben afgehandeld. Vanochtend was er een spoedberaad tussen de kopstukken van beide partijen. Aanleiding was het afwijkend stemgedrag van PNP-parlementariërs Sheldry Osepa en Gwendell Mercelina in de Staten. Voor MFK is de maat vol. Na het spoedberaad zouden de partijleiders de rest van de partij informeren over het verloop van het overleg.