Code geel op Curacao vanwege tropische storm Bret

De Meteorologische Dienst heeft aangekondigd vandaag code geel af te geven voor Curaçao, vanwege de komst van tropische storm Bret in het Caribisch gebied. De komst van Bret brengt veel wind mee waardoor er een ruwe zee ontstaat. Bret was tot vanochtend nog steeds een krachtige storm, maar zal zoals voorspeld aan kracht verliezen wanneer hij het Caribisch gebied binnenkomt. Curaçao bevindt zich nog altijd buiten de route van de storm, maar zal wel te maken krijgen met meer wind en waarschijnlijk ook regen. Meteo houdt de situatie rond Bret nauwgezet in de gaten.