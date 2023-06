Ruim 42% van de bevolking verdient minimumloon of minder

Er is veel armoede op het eiland. Dat stelde minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Ruthmilde Larmonie-Cecilia dinsdag tijdens een presentatie in het parlement. Daar werd gesproken over mensen die onderstand krijgen. De minister zei dat er serieuze sociale problemen bestaan op Curaçao omdat meer dan 42% van de bevolking een minimumloon krijgt, of minder. In grote lijnen stelde ze dat 30% van alle werkenden tussen de duizend en tweeduizend gulden verdient en 18% tussen de twee- en drieduizend gulden. Volgens haar is er sprake van een groot probleem omdat veel mensen met een baan niet rond kunnen komen met hun gezin. Als dat probleem niet wordt verholpen, kunnen sociale problemen verder toenemen aldus Larmonie-Cecilia.