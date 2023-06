Zorgen over plannen Schiphol voor Caribisch gebied

De vereniging van luchthavens in het Caribisch gebied van het Koninkrijk, DCCA, is bezorgd over de plannen rond Schiphol. Als de Nederlandse regering haar plannen doorzet om het aantal vliegbewegingen op de grootste luchthaven van Nederland te beperken tot 440.000 per jaar, dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor het vliegverkeer tussen Nederland en de eilanden van het Koninkrijk in het Caribisch gebied. De DCCA is bang dat luchtvaartmaatschappijen door de nieuwe plannen minder op de eilanden gaan vliegen. Ook zijn ze bang dat dit tot gevolg heeft dat de ticketprijzen duurder worden. In een brief aan de regering van Nederland vragen ze om aandacht voor hun zorgen.

