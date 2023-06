Overleg over Ennia in Nederland

De landen Curaçao en Sint Maarten zijn momenteel in Nederland met de Nederlanse regering in overleg over een doorstart voor ENNIA. Daarvoor is minstens 700 miljoen gulden nodig. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vanochtend. De Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten vroeg eerder dit jaar al in mei om hulp. Volgens de bank moet er of veel geld naar de noodlijdende verzekeraar of moet er worden gekort in de polissen. Curaçao heeft de voorkeur voor een kapitaalinbreng, maar moet daarover tot een akkoord komen met Nederland.

