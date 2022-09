Code geel voor ruwe zee nog van kracht

Vanwege de ruwe zee varen er geen ferryboten tussen Punda en Otrobanda. CPA zet bussen in om mensen tussen de twee stadsdelen te vervoeren. De pontjesbrug is vanwege de onstuimige golven weggesleept naar een veilige plek in de haven. Hoewel de code geel voor zware onweersbuien is ingetrokken, geldt er nog steeds code geel voor ruwe zee. De wind komt uit het zuiden. Dat veroorzaakt meer deining op zee. Bestuurders van kleine boten en strandtenten moeten extra opletten vandaag.