Water-en elektriciteitstarieven stijgen licht

Water en elektriciteit wordt volgende week iets duurder. Per 1 oktober betaal je 89 cent per kilowatt. Het nieuwe tarief voor een kuub water wordt 14,82 gulden. De stijging in de tarieven komt volgens BT&P door een hogere correctie voor de brandstofprijzen in augustus. Door de lage productie van windenergie moest Aqualectra afgelopen maand meer gebruik maken van de duurdere dieselmachines. Dat vertaalt zich in de hogere tarieven. Gisteren was al bekend dat diesel en benzine omlaag gaan.

