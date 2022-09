Pisas in New York voor VN-conferentie

Premier Gilmar Pisas (MFK) is momenteel in New York voor een vergadering van de Verenigde Naties. Hij is deel van de Koninkrijksdelegatie die verder uit Mark Rutte, Evelyn Wever-Croes (Aruba) en Silveria Jacobs (Sint Maarten) bestaat. Ook twee Nederlandse ministers wonen de VN-vergadering bij. Rutte spreekt vandaag de Algemene Vergadering van de VN toe. De bijeenkomst is voor het eerst sinds 2019 weer volledig fysiek in de VS. Aruba, Curaçao en Sint Maarten nemen deel aan diverse side-events, onder meer gericht op onderwijs, klimaat, vrouwelijk leiderschap en Small Island Developing States (SIDS). Ook hebben zij ontmoetingen met regionale collega’s en met VN-instanties. Onderwijsminister Van Heydoorn neemt voor Pisas waar.