COHO niet discriminerend zegt Knops

COHO is niet discriminerend en neemt ongelijkheid juist weg. Dat zegt staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops in reactie op Tweede Kamervragen. Er waren vragen naar aanleiding van een onderzoek van de Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Die concludeerde dat de voorwaarden voor het COHO ongelijkheid zouden versterken en tot rassendiscriminatie zouden leiden. Volgens Knops is het normaal dat er voorwaarden worden gesteld aan een lening. Bovendien is de instelling van het orgaan erop gericht de eilanden zelfredzamer te maken. Rassendiscriminatie beschouwt Knops als een interne aangelegenheid op de eilanden.