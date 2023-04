Cola Debrot-prijs naar Ellen Spijkstra

Kunstenaar Ellen Spijkstra krijgt dit jaar de Cola Debrot-prijs uitgereikt. Dat meldt het ministerie van Cultuur. Ze krijgt de belangrijke prijs voor haar bijdrage aan de Curaçaose kunstscene. Spijkstra is keramiste en fotografe en exposeerde in binnen- en buitenland. Ze heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van andere kunstenaars. Zo gaf ze tot 2012 cursussen in haar keramiekstudio Girouette. Haar voornaamste thema’s zijn land en water, leven en verval. De Cola Debrot-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of organisaties die uitblinken op het gebied van architectuur, kunst, cultuur of wetenschap. Aan de prijs is 5000 gulden en een gouden speldje met rozet. De prijsuitreiking is op 4 mei, de geboortedag van Cola Debrot.