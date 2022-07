Colombiaanse driemaster in Curaçaose haven

De ARC Gloria komt naar Curaçao. Het Colombiaanse driemaster opleidingsschip ligt volgende week zaterdag tot maandag in de haven, dat is van 30 juli tot 1 augustus. Eigenlijk zou de Gloria net als in 2018 deel uitmaken van Velas Latinoamericas maar dat was praktisch niet haalbaar. Daarom is het schip er een maandje later. Op zaterdag en zondag is de Gloria aan de Mattheywerf te bezoeken voor publiek, van tien uur ‘s ochtends tot zes uur ‘s middags.