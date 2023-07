Colombiaanse drugsbaron opgepakt voor gevonden duizenden kilo’s crystal meth in Rotterdam

De Colombiaanse autoriteiten hebben in eigen land een man gearresteerd die een rol zou hebben gespeeld bij de recordvangst van crystal meth in de Rotterdamse haven in 2019. Dat meldt Europol. Destijds werd er 2500 kilo aangetroffen in een Rotterdams bedrijfspand. De straatwaarde van de vondst was honderden miljoenen euro’s. De 43-jarige Colombiaan is op verzoek van de Nederlandse politie opgepakt. Hij zou een tussenpersoon zijn voor Mexicaanse kartels voor productie elders. Zo zouden er door zijn toedoen grote partijen cocaïne in Europa zijn gekomen en zijn er meerdere drugslabs opgezet in Nederland. De man zit nu vast en wacht tot hij wordt overgeleverd aan Nederland.