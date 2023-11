Commissie opgericht voor nulmeting hitte in de klas

Er komt een nulmeting naar de effecten van klimaatverandering op school. Een commissie die onlangs is opgericht gaat onder andere kijken naar de hitte in klaslokalen. Een van de belangrijkste taken van deze commissie is het beoordelen van de stroomcapaciteit en isolatie in de klaslokalen. Ook nemen ze andere tekortkomingen aan de schoolgebouwen onder de loep. De commissie zal advies uitbrengen en een jaarlijks budget opstellen voor het verlagen van de temperatuur op school. In de commissie zitten vertegenwoordigers uit het onderwijsveld, Aqualectra, en een werkgroep voor het onderhoud van schoolgebouwen. Eerder stelde het ministerie van Onderwijs een miljoen beschikbaar voor de aanschaf van airco’s, ventilatoren en jugs. Op de foto de leden van de commissie met minister van Onderwijs Sithree van Heydoorn.