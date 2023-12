Het openbare condoleanceregister voor Amerigo Thodé ligt bij de Staten. Personen die steun willen betuigen kunnen vanaf vandaag tot en met woensdag het register tekenen. Dat kan in het voormalig BNA-gebouw in Punda van 9 uur ‘s ochtends tot drie uur ‘s middags. Donderdag 21 december wordt de MFK-politicus begraven. De ceremonie vindt plaats in het PWFC-gebouw. Daarna wordt hij naar zijn laatste rustplaats gebracht. Van 12 tot 2 is er gelegenheid tot condoleren. Ook morgen is er gelegenheid om afscheid te nemen bij El Tributo zaal 2 van half zes ‘s middags tot half acht ‘s avonds. Het Statenlid overleed op 14 december. Hij was al een tijd ziek.