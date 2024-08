Consulaat VS: ‘Kijk goed uit bij bezoek aan Sint-Maarten’

Het Amerikaanse consulaat op Curaçao heeft donderdag een advies uitgebracht aan alle Amerikaanse burgers die Sint-Maarten bezoeken, in verband met een toename van criminele activiteiten op het eiland. Volgens het consulaat moeten Amerikanen voorzichtig zijn wanneer ze het land bezoeken, vooral in de wijk Dutch Quarter. Zondagavond waren er ongeregeldheden in deze wijk, waarbij bewoners zich tegen de politie keerden tijdens een grootschalige controle op vuurwapens. Het consulaat raadt Amerikanen verder aan om voorzichtig te zijn met politieke manifestaties in verband met de parlementsverkiezingen op 19 augustus.

Het consulaat geeft verder de volgende tips:

-Wees alert wanneer je ’s nachts over straat loopt of met de auto rijdt;

-Houd een laag profiel;

-Houd je omgeving in de gaten;

-Herzie je persoonlijke veiligheidsplannen;

-Vermijd grote mensenmassa’s en demonstraties.