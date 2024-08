SER: Pensioenplan MAN mist context

De Sociaal-Economische Raad heeft gereageerd op een wetsvoorstel van de partij MAN over het indexeren van pensioenen van ambtenaren. Het voorstel gaat over het loslaten van de koppeling aan de loonindexering, zodat pensioenen ook geïndexeerd kunnen worden als de salarissen van ambtenaren door de regering niet worden verhoogd. Daarbij is dan wel toestemming van het pensioenfonds nodig. De raad staat niet negatief tegenover het wetsvoorstel, maar mist een breder kader. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag.

De Sociaal-Economische Raad schrijft dat in het wetsvoorstel van de MAN een analyse van effecten op het Algemeen Pensioenfonds Curaçao ontbreekt, er staat ook geen prognose in van de gevolgen voor de economie en het is niet duidelijk of er overleg is gepleegd met de stakeholders. Het wetsvoorstel heeft juridische, financiële, economische en maatschappelijke consequenties en die moeten ook in ogenschouw genomen worden, zo vindt de SER.