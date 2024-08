Global Oil verlaagt tarief dat het Aqualectra in rekening brengt met 30%

Global Oil heeft gisteren in een persbericht laten weten dat het bedrijf het tarief dat het Aqualectra in rekening brengt verlaagt met 30%. Het bedrijf least sinds vorig jaar de faciliteiten voor asfaltproductie van de Curacaose raffinaderij. Aqualectra heeft onlangs Global benaderd met het verzoek om in 2024 en 2025 op regelmatige basis elektriciteit te leveren. Over de tarieven hiervoor had Global een meningsverschil met Aqualectra. Maar na tussenkomst van minister-president Pisas en de Regulatory Authority of Curaçao is nu besloten de tarieven te verlagen.

Global is een Amerikaans bedrijf met meer dan 40 jaar ervaring in de productie en handel van asfalt en geraffineerde producten. Het wil binnenkort beginnen met asfaltproductie op ons eiland. Global spreekt in het persbericht z’n dank uit aan de premier en de raffinaderij voor hun ‘professionele en constructieve inspanningen om dit proces in de juiste richting te sturen’. Global zegt verder te willen blijven werken aan het welzijn en de ontwikkeling van onze gemeenschap.