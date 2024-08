‘Inwoners Sint-Maarten moeten kalm en vreedzaam blijven’

De inwoners van Sint-Maarten moeten kalm en vreedzaam blijven. Dat zegt minister van Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie van het land, Grisha Heyliger-Marten. Ze heeft vandaag een oproep gedaan aan de bevolking en reageert daarmee op een advies van het Amerikaanse consulaat op Curaçao. Die stelde eerder dat Amerikaanse burgers op moeten letten als ze het eiland bezoeken, vanwege toegenomen criminaliteit. De minister benadrukt dat er geen reden tot paniek is en dat het officiële reisadvies niet is gewijzigd. Ze roept de bewoners ver weg te blijven van geweld.

“Als we onze reputatie schaden als ‘Friendly Island’ (de bijnaam die ook op nummerplaten wordt gebruikt, red.) brengen we onze hele economie in gevaar.” Sint-Maarten is voor een belangrijk deel afhankelijk van toerisme, waaronder veel Amerikanen. Een controle op vuurwapens in de wijk Dutch Quater liep zondagavond helemaal uit de hand. Bewoners keerden zich tegen de politie, wierpen blokkades op en dreigden met plundering. Er zijn daarbij vier auto’s in de brand gestoken, waaronder een politiewagen.