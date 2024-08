PAR ‘wacht al 15 maanden’ op informatie van minister Silvania

De fractie van de PAR wacht nog steeds alle relevante documenten, adviezen en beslissingen die geleid hebben tot het besluit van minister van Financiën Javier Silvania om miljarden aan belastingschuld kwijt te schelden. Dat zegt de leider van de partij, Quincy Girigorie. Op maandag 19 augustus vergadert het parlement in Centrale Commissie over de kwijtschelding die volgens de oppositie mogelijk drie miljard gulden bedraagt. Volgens de PAR wacht de minister al meer dan vijftien maanden met het geven van uitleg en het opsturen van de papieren. Girigorie dringt er bij de minister op aan om niet later dan 11 augustus alles op te sturen.

Op die manier kunnen de parlementariërs zich goed voorbereiden op de vergadering. Girigorie laat weten dat het feit dat de minister ruim 15 maanden wacht voordat hij uitleg komt geven aan het parlement mogelijk een nieuw record is.