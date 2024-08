Stella van Rijn nieuw rector magnificus UoC

Stella van Rijn is aangenomen als de nieuwe rector magnificus van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomes. Dat heeft de universiteit vandaag via een persbericht bekend gemaakt. De huidige rector, Francis de Lannoy, geeft sinds 2012 leiding. Van Rijn werkt momenteel als secretaris-generaal bij het ministerie van Algemene Zaken en begint op 3 december als rector. Ze heeft volgens de universiteit een indrukwekkende carrière met tal van prestaties op het gebied van leiderschap en management en binnen het hoger onderwijs.

Francis de Lanoy geeft sinds 2012 leiding aan de UoC. Hij heeft het ‘Verandertraject’ mee helpen opzetten, dat erop is gericht om de positie van de universiteit als onderwijsinstituut te versterken. Het wervings- en selectietraject is in november 2023 gestart.