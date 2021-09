De Curaçao Health App wordt in september al gelanceerd. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. De app zal gaan aansluiten op het Digital Covid Certificate van de Europese Unie en zal overal in het Koninkrijk te gebruiken zijn. De app wordt volgens het ministerie van GMN momenteel getest. Zodra die beschikbaar is kan de QR-code van de app dienen als toegangsbewijs, als bewijs van een negatieve testuitslag of als bewijs van herstel.