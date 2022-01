Corona kostte gemeenschap 4 miljoen meer dan jaar eerder 

Corona heeft de gemeenschap vorig jaar ruim 20 miljoen gulden gekost. Dat zegt SVB-directeur Martis tegen Extra. De SVB heeft dat bedrag uitbetaald aan loon voor mensen die door ziekte niet konden werken. In 2020 was het bedrag zo’n 4 miljoen florin minder. De verzekeraar ziet het aantal ziekmeldingen door Omikron flink oplopen en is alert op valse meldingen. Besmette mensen moeten een positieve testuitslag van de GGD tonen en zich na 4 dagen opnieuw testen. Sinds deze week moet je het online aan de SVB doorgeven als je ziek bent. Je hoeft daarvoor niet meer langs de huisarts.