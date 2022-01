Minister Pietersz-Janga besmet met coronavirus

Minister Pietersz-Janga van Gezondheid is besmet met het coronavirus. Dat heeft ze bevestigd aan Amigoe. De minister is sinds eind december niet meer in het openbaar verschenen. Ze heeft toen een eindejaarsboodschap opgenomen met het personeel van haar ministerie. Gisteren maakte premier Pisas bekend dat dr. Izzy Gerstenbluth in isolatie zit. Hij zou in contact zijn gekomen met een besmet persoon. Daar is verder niets over bekend gemaakt.